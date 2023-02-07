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    Тысячи спасателей. Президент Турции рассказал, как страна ликвидирует последствия землетрясений

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    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал землетрясение на территории страны одним из самых крупных мировых бедствий. Природное явление привело к гибели 3 549 человек, число смертей продолжает расти.

    Ещё 22 168 человек были ранены или травмированы. Об этом 7 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Эрдогана. В спасательных операциях участвуют более 53 тысяч человек.

    В Анталье, отметил глава республики, планируют открыть отели для размещения пострадавших на юго-востоке. Власти страны выделили более $5,3 млрд на ликвидацию последствий разрушительных толчков. После землетрясения свою помощь Турции предложили уже 70 стран.

    Напомним, ранее стало известно, что число погибших в результате стихийного бедствия на юге Турции к 7 февраля достигло 3 381, ещё 20 424 человека получили ранения.

    Живыми из-под завалов удалось извлечь 7 840 человек, 338 тысяч разместили в общежитиях, университетах и приютах.

    Накануне на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени — 7,7 балла и в 13:24 — 7,6 балла). Затем были зафиксированы еще десятки толчков, в том числе минувшей ночью. 7 февраля в 06:13 по местному времени в провинции Адыяман на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр находился в районе Гёльбаши, очаг залегал на глубине 8,13 километра.

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    ТурцияЗемлетрясение
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