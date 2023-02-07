Тысячи спасателей. Президент Турции рассказал, как страна ликвидирует последствия землетрясений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал землетрясение на территории страны одним из самых крупных мировых бедствий. Природное явление привело к гибели 3 549 человек, число смертей продолжает расти.



Ещё 22 168 человек были ранены или травмированы. Об этом 7 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Эрдогана. В спасательных операциях участвуют более 53 тысяч человек.

В Анталье, отметил глава республики, планируют открыть отели для размещения пострадавших на юго-востоке. Власти страны выделили более $5,3 млрд на ликвидацию последствий разрушительных толчков. После землетрясения свою помощь Турции предложили уже 70 стран.