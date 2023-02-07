Рыцаря-сантехника задержали после удара, завершившего ссору супругов у «Звездной». Нокаут попал на видео

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, который разлучил супругов, ссорившихся после клуба на юге Петербурга.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 7 февраля, 33-летнего местного жителя нашли накануне около семи вечера на улице Ковалевского, дом 26.



По версии следствия, 5 февраля около двух ночи у станции метро «Звездная» подозреваемый с тремя товарищами проходил мимо ссорящейся пары. Мужчина и женщина были в одном из клубов Московского района. Там у них случился конфликт, который продолжился на улице. Супруга с одного удара и вырубил подозреваемый. Нокаут попал на видео.