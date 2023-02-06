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    Женская доля: после веселья в клубе в Петербурге муж в больнице, незнакомого рыцаря ищет полиция

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    Полиция Московского района ищет незнакомца, который вступился за даму ночью и отправил её супруга в нокаут.

    В МВД о произошедшем заявила сама женщина: накануне около двух ночи она вызвала наряд через 112 к дому 97 по улице Ленсовета, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 февраля. Когда силовики были на месте, женщина рассказала, что трое неизвестных избили её супруга.

    Пострадавшего — 39-летнего местного жителя с серьезными травмами головы увезли в городскую больницу № 26. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.

    Тем временем сотрудники полиции выяснили, что в ночь с 4 на 5 февраля супружеская пара была в клубе на Дунайском проспекте. Там у них якобы случился конфликт на почве выпитого алкоголя, который продолжился, когда они вышли на улицу. По предварительной информации, около двух ночи на Звездной улице к паре подошли трое. Один из них вырубил с одного удара распалившегося мужчину. После чего незнакомцы скрылись.

    Муж заявительницы смог подняться, но до дома не дошел.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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