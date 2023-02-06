Женская доля: после веселья в клубе в Петербурге муж в больнице, незнакомого рыцаря ищет полиция

Полиция Московского района ищет незнакомца, который вступился за даму ночью и отправил её супруга в нокаут.



В МВД о произошедшем заявила сама женщина: накануне около двух ночи она вызвала наряд через 112 к дому 97 по улице Ленсовета, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 февраля. Когда силовики были на месте, женщина рассказала, что трое неизвестных избили её супруга.

