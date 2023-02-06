Неисправность замедлила «желтую» линию метро в Петербурге

На четвертой («желтой») линии петербургского метро днем 6 февраля пассажирам приходится ждать поезда дольше обычного. Причина — в неисправности, ее сейчас устраняют.



На участке от станции «Спасская» до станции «Площадь Александра Невского 2» по техническим причинам поезда следуют с увеличенным интервалом, сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена. В районе светофора устраняют неисправность.

В пресс-службе также уточнили, что в данный момент движение вернулось в обычный режим. Интервал между поездами восстанавливается.