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    Суд Петербурга покончил с делом кооператива «Семейный капитал»

    1956
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    Октябрьский районный суд огласил приговор по делу о кооперативе «Семейный капитал». Алексея и Галину Васянович, Наталию Верховую признали виновными в мошенничестве, а Игоря Белоусова — их соучастником. Об этом 6 февраля сообщают горпрокуратура и объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Белоусов, выполнявший роль председателя кооператива, получил 8 лет и 10 месяцев в колонии общего режима, глава Наталия Верховая — 8 лет, Галина Васянович — 8 лет, Алексей Васянович — 8 лет. Все фигуранты также оштрафованы на полмиллиона.

    «Семейный капитал» создавался под эгидой развития сельского хозяйства, с 2011 года заключал договоры займа с вкладчиками, обещая значительную прибыль. Кооператив работал в 39 регионах страны. К 2016 году не увидевшие ни денег, ни процентов пайщики выстроились в очередь, желая вернуть вложенное на сотни миллионов рублей. Под уголовное дело попали председатель «Семейного капитала» Игорь Белоусов, его родственники Галина и Алексей Васяновичи, а также глава кооператива Наталья Верховая. Ещё один фигурант признал вину и в мае 2019 года получил четыре года колонии.

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