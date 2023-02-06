Суд Петербурга покончил с делом кооператива «Семейный капитал»

Октябрьский районный суд огласил приговор по делу о кооперативе «Семейный капитал». Алексея и Галину Васянович, Наталию Верховую признали виновными в мошенничестве, а Игоря Белоусова — их соучастником. Об этом 6 февраля сообщают горпрокуратура и объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Белоусов, выполнявший роль председателя кооператива, получил 8 лет и 10 месяцев в колонии общего режима, глава Наталия Верховая — 8 лет, Галина Васянович — 8 лет, Алексей Васянович — 8 лет. Все фигуранты также оштрафованы на полмиллиона.

«Семейный капитал» создавался под эгидой развития сельского хозяйства, с 2011 года заключал договоры займа с вкладчиками, обещая значительную прибыль. Кооператив работал в 39 регионах страны. К 2016 году не увидевшие ни денег, ни процентов пайщики выстроились в очередь, желая вернуть вложенное на сотни миллионов рублей. Под уголовное дело попали председатель «Семейного капитала» Игорь Белоусов, его родственники Галина и Алексей Васяновичи, а также глава кооператива Наталья Верховая. Ещё один фигурант признал вину и в мае 2019 года получил четыре года колонии.