Депутат-единоросс после отпуска в Мексике пишет видео с «передовой»

Курский депутат «Единой России» Максим Васильев, которого критиковали из-за отпуска в Мексике, заявил, что отправился «на передовую». Видео он выкладывает на своей странице «ВКонтакте».



«Побывав непосредственно на передовой, я понимаю, что мы уверенно идем вперед и тесним врага», — заявил Васильев на видео 5 февраля. И добавил, что утром «ребята» уехали на расчетные позиции, а он остался «помочь с ремонтом техники» и «по хозяйству есть ряд задач».

