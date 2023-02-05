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    Боевые действия на Украине

    Депутат-единоросс после отпуска в Мексике пишет видео с «передовой»

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    Курский депутат «Единой России» Максим Васильев, которого критиковали из-за отпуска в Мексике, заявил, что отправился «на передовую». Видео он выкладывает на своей странице «ВКонтакте».

    «Побывав непосредственно на передовой, я понимаю, что мы уверенно идем вперед и тесним врага», — заявил Васильев на видео 5 февраля. И добавил, что утром «ребята» уехали на расчетные позиции, а он остался «помочь с ремонтом техники» и «по хозяйству есть ряд задач».

    Как писала «Фонтанка», губернатор Курской области Роман Старовойт и сенатор Андрей Турчак в резких фразах осудили Васильева, который провел праздники в Мексике, ел креветки и записывал видео. А потом категорически отказался уходить из думы.

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    Максим ВасильевДепутатФронтБоевые действия

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