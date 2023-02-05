Турецкие банки закрыли россиянам переводы через SWIFT

Переводы с карт турецких банков через SWIFT в другие страны больше недоступны россиянам. Опция и так работала с ограничениями, а теперь исключений не стало вообще — платежи не проходят никуда, кроме России, жалуются россияне, открывшие там счета.



Как пишет MSK1.RU 5 февраля, платежи не проходят даже у тех, у кого есть и ВНЖ, и давно открытый счет, и суммы переводов подходят под требования турецких банков. Операции или не проходят по формальным причинам, или деньги в итоге всё равно возвращаются обратно. Не получается провести переводы и через MoneyGram, и с помощью Western Union или Wise. Некоторым россиянам в банках говорят, что это связано с распоряжением от Центрального банка Турции.

