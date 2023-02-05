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    Школьница стала жертвой рукоблуда на севере Петербурга

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    Оперативники уголовного розыска устроили недобрую ночь жителю Выборгского района Петербурга после заявления об извращенце, который приставал к девочке в окрестностях своего дома. Об этом стало известно «Фонтанке» 5 февраля.

    О домогательствах полицейским в пятницу рассказала мать девочки. Её 13-летняя дочь столкнулась с активным интересом со стороны взрослого около половины девятого утра того же дня.

    Незнакомец подстерёг девочку на проспекте Просвещения, в нескольких минутах ходьбы от школы. Место оказалось для него удачным — в поле зрения камер оно не попадает.

    Встречу с оперативниками это отсрочило ненадолго. В ночь на воскресенье полицейские нагрянули в девятиэтажку рядом с местом нападения, уехали оттуда вместе с 46-летним мужчиной. В отделе его притормозили протоколом о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, для задержанного оно будет первым.

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