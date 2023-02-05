Школьница стала жертвой рукоблуда на севере Петербурга

Оперативники уголовного розыска устроили недобрую ночь жителю Выборгского района Петербурга после заявления об извращенце, который приставал к девочке в окрестностях своего дома. Об этом стало известно «Фонтанке» 5 февраля.



О домогательствах полицейским в пятницу рассказала мать девочки. Её 13-летняя дочь столкнулась с активным интересом со стороны взрослого около половины девятого утра того же дня.



Незнакомец подстерёг девочку на проспекте Просвещения, в нескольких минутах ходьбы от школы. Место оказалось для него удачным — в поле зрения камер оно не попадает.

