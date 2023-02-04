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    Кино

    Крупнейшее издательство России впервые частично профинансирует съемки кино по своим книгам

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    Крупнейшая в России издательская группа «Эксмо-АСТ» будет инвестировать в экранизации выпускаемых ею книг российских авторов, сообщил 4 февраля в интервью РБК президент компании Олег Новиков.

    На первый проект издательство потратит 200 миллионов рублей (по данным Фонда кино, на которые ссылается издание, средний бюджет российского полнометражного фильма в 2019 году составлял 176 миллионов рублей), дальше речь пойдет об оплате четверти стоимости кинопроизводства. Средства поступят от управляющей компании группы.

    Какие именно книги «Эксмо-АСТ» будут экранизированы на деньги издательства, пока не решено — в феврале пройдут питчинги, причем в жюри войдут представители онлайн-платформ и киностудий, среди которых Premier, Kion, 1–2–3 Production и других. Деньги будут выделены на условиях софинансирования на возмездной основе. Снять фильм нужно будет в течение года.

    Из последних самых громких экранизаций в России — «Сердце пармы» по Алексею Иванову, «Воланд» по Михаилу Булгакову и так и не допущенная до проката картина «Ампир V» по Виктору Пелевину.

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    КиноИздательствоКнигиПитчингСъемкиЭкранизация
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