Хочет побыть с сыном и матерью. Петербуржца арестовали по делу о домогательствах по отношению к падчерице

В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии в отношении его падчерицы. Он частично признал вину.

Иван Пасаховский останется под стражей до 2 апреля, сообщает 4 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Он просил о домашнем аресте — заявил, что понимает, какой большой срок ему грозит, и хочет провести побольше времени с матерью и сыном. Петроградский райсуд этот аргумент, видимо, не убедил.

Как писала «Фонтанка», 33-летнего петербуржца обвиняют в насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях в отношении падчерицы. Сейчас школьнице 14 лет, но, по словам девочки, насилие со стороны отчима началось, когда ей было 6. Следствие полагает, что последний преступный эпизод произошел в январе этого года.