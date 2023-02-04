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    Хочет побыть с сыном и матерью. Петербуржца арестовали по делу о домогательствах по отношению к падчерице

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    В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии в отношении его падчерицы. Он частично признал вину.

    Иван Пасаховский останется под стражей до 2 апреля, сообщает 4 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Он просил о домашнем аресте — заявил, что понимает, какой большой срок ему грозит, и хочет провести побольше времени с матерью и сыном. Петроградский райсуд этот аргумент, видимо, не убедил.

    Как писала «Фонтанка», 33-летнего петербуржца обвиняют в насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях в отношении падчерицы. Сейчас школьнице 14 лет, но, по словам девочки, насилие со стороны отчима началось, когда ей было 6. Следствие полагает, что последний преступный эпизод произошел в январе этого года.

    © Фонтанка.Ру

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