Рассказ юной петербурженки о многолетних домогательствах отчима стал уголовным делом

В Петербурге возбуждено уголовное дело о сексуальном насилии над школьницей, о котором она рассказала психиатру. Под подозрением — отчим девочки.

В деле фигурируют статьи о насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 февраля. Сейчас школьнице 14, но домогательства, по ее словам, начались намного раньше и происходили в квартире по улице Кропоткина, когда ей было 6–10 лет.

33-летнего отчима задержали накануне, причем из квартиры забрали в том числе женское нижнее белье, пледы и наволочки.