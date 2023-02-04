Арифметика обмена военнопленными. 63 плюс 116 равняется 55?

Февральский обмен российскими и украинскими военнопленными снова вызвал волну споров в социальных сетях. Немногословность Москвы с лихвой компенсируется Киевом, который утверждает, что снова применена чувствительная для патриотов схема «один россиянин на двух украинцев».

Об обмене военнопленными утром 4 февраля сообщило Минобороны РФ. «С подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится в официальном заявлении.

Первые часы единственной интригой этого пресс-релиза были упомянутые «лица «чувствительной категории», которых обменяли при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Но ровно до того момента, как Киев дополнил российское Минобороны недостающими данными — о количестве отданных Украине пленных.

«Нам удалось вернуть 116 наших людей, защитников Мариуполя, херсонских партизан, снайперов с Бахмутского направления. <…> Среди них — два офицера и 114 рядовых и сержантов», — написал в своём телеграм-канале глава украинского президентского офиса Андрей Ермак. Кроме того, по словам Ермака, Украине удалось вернуть тела иностранцев — Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело украинца Евгения Кулика, служившего во Французском иностранном легионе. Минобороны РФ об обмене телами погибших не заявляло.

Андрей Ермак также опубликовал две групповых фотографии и видео. 116 человек на них нет. На кадрах Минобороны России тоже, впрочем, невозможно сосчитать 63 человека единовременно. В отсутствие альтернативных официальных версий была принята как факт схема обмена 63 на 116. Одним из первых, кто написал, что на самом деле меняли по схеме 63 на 55, был критически настроенный к Киеву блогер украинского происхождения Анатолий Шарий. «Обмен 63/55 это явный успех. Почти 1:1. Правда «Чувствительная категория» — это спецслужбы», — написал он ещё до заявления Ермака (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.). А уже после заявления Ермака опубликовал в своём канале с миллионом подписчиков список из 55 фамилий, сопроводив его комментарием:

«А вот это уже интересно. Киев попросту выдумал более 50 человек, чтобы показать, что обмены происходят по старой схеме 1:2 или 1:3». О том, что украинской стороне было отдано 55 человек, вперёд Шария написали также российская журналистика Анастасия Кашеварова (канал на 230 тысяч подписчиков) и депутат Госдумы Шамсаил Саралиев (меньше 10 тысяч подписчиков). Депутат от Чеченской Республики лично занимается вопросами обмена и присутствовал при передаче пленных. Его эмоциональное «Повторяю! Мы лично за руки привели 63 человека и отдали 55!» прозвучало в комментариях под утренним постом. Там же опубликован список возвращённых в Россию военнослужащих. Канал Минобороны с аудиторией в почти полмиллиона человек никак не прокомментировал смутившую массы арифметику обмена.