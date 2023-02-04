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    США отдали деньги основателя «Царьграда» Константина Малофеева Украине

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    США впервые передадут конфискованные средства российского бизнесмена Украине. Как сообщает 4 февраля CNN со ссылкой на генпрокурора США Меррика Гарланда, 5,4 млн долларов, ранее принадлежавших основателю телеканала «Царьград» Константину Малофееву, уже перечислили Киеву.

    «Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов на нужды Украины», — заявил Меррик Гарланд.

    Малофеев находится под санкциями с 2014 года в связи с крымскими событиями. Американские власти называют его одним из главных источников финансирования пророссийских движений в Крыму и Донбассе.

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