США отдали деньги основателя «Царьграда» Константина Малофеева Украине

США впервые передадут конфискованные средства российского бизнесмена Украине. Как сообщает 4 февраля CNN со ссылкой на генпрокурора США Меррика Гарланда, 5,4 млн долларов, ранее принадлежавших основателю телеканала «Царьград» Константину Малофееву, уже перечислили Киеву.
«Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов на нужды Украины», — заявил Меррик Гарланд.
Малофеев находится под санкциями с 2014 года в связи с крымскими событиями. Американские власти называют его одним из главных источников финансирования пророссийских движений в Крыму и Донбассе.