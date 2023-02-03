«Два рубля положил ему в бардачок». ГУ МВД показывает видео, как пьяный водитель «Майбаха» пытался подкупить полицейских

Подробности задержания водителя «Майбаха», который предложил «гордую» взятку сотруднику ГИБДД, сообщает 3 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области и показывает видеозапись.



пресс-служба ГУ МВД по Петербургу

Инцидент, как уже писала «Фонтанка», произошёл утром 1 февраля у дома 35 по проспекту Испытателей. Инспектор ДПС Приморского района остановил для проверки «Майбах», за рулём был 57-летний местный житель. База данных ГИБДД показала, что номера автомобиля архивные. Прежний владелец после продажи снял машину с регистрации, а новый не торопился ставить на учет — видимо, хотел избежать «ненужных расходов» за нарушения ПДД. Полицейские сняли с «Майбаха» госзнаки и составили на водителя протокол по статье 12.1 КоАП РФ.



При общении с водителем полицейский понял, что тот недавно выпивал. От медосвидетельствования мужчина отказался. Это грозило бы ему ещё одним административным протоколом, если бы не база данных ГИБДД. Выяснилось, что мужчина садится за руль пьяным как минимум в третий раз. В апреле 2021 года его привлекали к уголовной ответственности уже за повторное нетрезвое вождение по статье 264.1 УК РФ. Федеральный суд Ломоносовского района Ленобласти приговорил его к 30 месяцам лишения ВУ, то есть прав у мужчины сейчас нет. Уже находясь в служебном автомобиле, мужчина решил дать взятку.



«Дорожный инспектор» так описывает произошедшее: «Водитель (странно себя ведет) начинает предлагать деньги за несоставление материала. Инспектор ему объясняет, что не нужно предлагать — за это водителя могут привлечь к уголовной ответственности. Но водитель на своей волне, не хочет слышать и кладет 2000 рублей в бардачок патрульного автомобиля. За что и получает приз — стальные браслеты на обе руки».



Водитель в беседе пояснил, что «сделал большую ошибку», предложив взятку. А машину он, по его словам, не успел переоформить, так как много работает. «Два рубля положил ему в бардачок. Два купюра по тысяча рублей», — подтвердил задержанный при понятых.



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