Знакомство в мессенджере закончилось для школьницы в Петербурге изнасилованием и промыванием желудка. В СК полагают, что она такая не одна

Родители 14-летней девочки заявили в СК Красногвардейского района о том, что их дочь стала жертвой насильника. После его задержания появились данные, что она была не единственной пострадавшей.



С мужчиной школьница познакомилась в мессенджере в июле прошлого года, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 февраля. Потом он пригласил её в гости в квартиру на Муринской дороге. Там, по предварительной информации, он накормил её наркотиками, а потом под угрозой физической расправы изнасиловал.

