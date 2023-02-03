Знакомство в мессенджере закончилось для школьницы в Петербурге изнасилованием и промыванием желудка. В СК полагают, что она такая не одна

Родители 14-летней девочки заявили в СК Красногвардейского района о том, что их дочь стала жертвой насильника. После его задержания появились данные, что она была не единственной пострадавшей.
С мужчиной школьница познакомилась в мессенджере в июле прошлого года, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 февраля. Потом он пригласил её в гости в квартиру на Муринской дороге. Там, по предварительной информации, он накормил её наркотиками, а потом под угрозой физической расправы изнасиловал.
Было возбуждено уголовное дело.
Оперативники «Детского» отдела уголовного розыска накануне у указанного школьницей дома задержали подозреваемого — 32-летнего неработающего мужчину. У него в квартире в ходе обыска нашли россыпь доз разнообразных наркотиков. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за их оборот. Также появились основания полагать, что школьница — не единственная жертва подозреваемого. Расследование продолжается.