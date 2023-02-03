Посол в ЦАР рассказал, как местные власти расследуют гибель российских журналистов

Власти Центральноафриканской Республики заверяют, что, несмотря на сложности в регионе, предпринимают все доступные им меры для расследования гибели российских журналистов. Об этом в интервью РИА Новости, опубликованном 3 февраля, рассказал посол России в ЦАР Александр Бикантов.
По его словам, следствие по этому делу остаётся одним из приоритетов во взаимодействии с официальными властями ЦАР.
«Со своей стороны регулярно обозначаем данный вопрос в беседах с официальными лицами на соответствующем уровне. Недавно я провел встречу с генеральным прокурором ЦАР Фламмарионом Гобе и передал ему вновь полученный запрос Следственного комитета Российской Федерации о правовой помощи», — заявил посол.
Журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, проводившие в ЦАР расследование, были убиты 30 июля 2018 года. СК РФ расследует уголовное дело по статье «Убийство». В конце января Бикантов озвучил версию, согласно которой журналисты передвигались по трассе Декоа — Сибю ночью без охраны и их, предположительно, остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R.
«Как нас заверили партнеры, с их стороны принимаются все доступные меры, чтобы продвинуться в следствии, несмотря на объективные сложности. В регионе, где произошло убийство россиян, неоднократно имели место вспышки активности вооруженных группировок и происходили внутренние миграционные процессы», — отметил посол.
Центральноафриканская сторона в целом «демонстрирует умеренный оптимизм по делу следствия», резюмировал Бикантов.