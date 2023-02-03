    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -7

    1 м/с, ю-з

    756мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd70.04eur76.96

    Посол в ЦАР рассказал, как местные власти расследуют гибель российских журналистов

    2583
    8 комментариев

    Власти Центральноафриканской Республики заверяют, что, несмотря на сложности в регионе, предпринимают все доступные им меры для расследования гибели российских журналистов. Об этом в интервью РИА Новости, опубликованном 3 февраля, рассказал посол России в ЦАР Александр Бикантов.

    По его словам, следствие по этому делу остаётся одним из приоритетов во взаимодействии с официальными властями ЦАР.

    «Со своей стороны регулярно обозначаем данный вопрос в беседах с официальными лицами на соответствующем уровне. Недавно я провел встречу с генеральным прокурором ЦАР Фламмарионом Гобе и передал ему вновь полученный запрос Следственного комитета Российской Федерации о правовой помощи», — заявил посол.

    Журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, проводившие в ЦАР расследование, были убиты 30 июля 2018 года. СК РФ расследует уголовное дело по статье «Убийство». В конце января Бикантов озвучил версию, согласно которой журналисты передвигались по трассе Декоа — Сибю ночью без охраны и их, предположительно, остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R.

    «Как нас заверили партнеры, с их стороны принимаются все доступные меры, чтобы продвинуться в следствии, несмотря на объективные сложности. В регионе, где произошло убийство россиян, неоднократно имели место вспышки активности вооруженных группировок и происходили внутренние миграционные процессы», — отметил посол.

    Центральноафриканская сторона в целом «демонстрирует умеренный оптимизм по делу следствия», резюмировал Бикантов.

    Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли в июле 2018 года в ЦАР во время подготовки документального фильма о работе частной военной компании «Вагнер» в Африке. «Фонтанка» побывала на месте гибели коллег и увидела только хаос.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЦАРУбийство журналистаГибель журналиста
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close