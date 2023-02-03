Посол в ЦАР рассказал, как местные власти расследуют гибель российских журналистов

Власти Центральноафриканской Республики заверяют, что, несмотря на сложности в регионе, предпринимают все доступные им меры для расследования гибели российских журналистов. Об этом в интервью РИА Новости, опубликованном 3 февраля, рассказал посол России в ЦАР Александр Бикантов.



По его словам, следствие по этому делу остаётся одним из приоритетов во взаимодействии с официальными властями ЦАР.



«Со своей стороны регулярно обозначаем данный вопрос в беседах с официальными лицами на соответствующем уровне. Недавно я провел встречу с генеральным прокурором ЦАР Фламмарионом Гобе и передал ему вновь полученный запрос Следственного комитета Российской Федерации о правовой помощи», — заявил посол.

