Посол озвучил версию убийства российских журналистов в ЦАР

Российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской Республике убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R. Об этом 20 января заявил новый посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.
По его словам, журналисты передвигались ночью без охраны по трассе Декоа — Сибю. «По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R», — сказал Бикантов в интервью РИА Новости.
Дипломат отметил, что в декабре 2020 года 3R в коалиции с другими бандитскими группировками напала на столичный город Банги, но армии страны удалось удержать город и выдавить боевиков из ЦАР.
Ранее уже бывший глава российской дипмиссии в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко говорил о том, что на журналистов напали «то ли криминальные элементы, то ли наемники».
Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли в июле 2018 года в ЦАР во время подготовки документального фильма о работе частной военной компании «Вагнер» в Африке. Свою версию произошедшего представила «Фонтанка», корреспондент которой побывал на месте гибели коллег.