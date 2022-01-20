Посол озвучил версию убийства российских журналистов в ЦАР

Российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской Республике убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R. Об этом 20 января заявил новый посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.



По его словам, журналисты передвигались ночью без охраны по трассе Декоа — Сибю. «По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R», — сказал Бикантов в интервью РИА Новости.



Дипломат отметил, что в декабре 2020 года 3R в коалиции с другими бандитскими группировками напала на столичный город Банги, но армии страны удалось удержать город и выдавить боевиков из ЦАР.

