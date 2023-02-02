В 319 млн лет жизнь только начинается. Ученые нашли самый старый рыбий мозг

Сканирование черепа окаменелой рыбы привело к открытию самого древнего образца хорошо сохранившегося мозга позвоночных. Ему 310 миллионов лет. Вероятно, открытие поможет пролить новый свет на раннюю эволюцию костистых рыб.
Окаменелость черепа принадлежала вымершему виду Coccocephalus wildi. Обнаружили ее больше 100 лет в назад в угольной шахте в Англии, сообщает 2 февраля CNN. Исследование было проведено учеными Мичиганского университета (США) и Бирмингемского университета (Великобритания) и опубликовано накануне в журнале Nature.
Для того, чтобы заглянуть внутрь черепа, была использована компьютерная топография. Именно с ее помощью удалось обнаружить «неопознанное пятно». Оказалось, что трехмерный объект имеет определенную структуру, а его черты характерны для мозга позвоночных: симметричный с двух сторон он содержал полости, похожие на желудочки, и имел расширяющиеся нити, которые напоминали черепные нервы.
«Это захватывающая и неожиданная находка», — заявила CNN соавтор исследования Сэм Джайлс, палеонтолог позвоночных и старший научный сотрудник Бирмингемского университета.
Coccocephalus wildi была ранней рыбой с лучевыми плавниками и позвоночником.
Она обитала в устьях рек и питалась мелкими водными насекомыми. Мозг существующих ныне рыб с лучевыми плавниками демонстрирует особенности, которых нет у других позвоночных. В частности, наружный изгиб внешней нервной ткани (обычно она загибается внутрь). У найденного образца отличительная особенность отсутствует.
«Это указывает на то, что конечная конфигурация мозга, наблюдаемая у современных рыб с лучевыми плавниками, должна была появиться намного позже, чем считалось ранее», – считает ведущий автор исследования Родриго Тиноко Фигероа, докторант Музея палеонтологии Мичиганского университета.