В 319 млн лет жизнь только начинается. Ученые нашли самый старый рыбий мозг

Сканирование черепа окаменелой рыбы привело к открытию самого древнего образца хорошо сохранившегося мозга позвоночных. Ему 310 миллионов лет. Вероятно, открытие поможет пролить новый свет на раннюю эволюцию костистых рыб.



Окаменелость черепа принадлежала вымершему виду Coccocephalus wildi. Обнаружили ее больше 100 лет в назад в угольной шахте в Англии, сообщает 2 февраля CNN. Исследование было проведено учеными Мичиганского университета (США) и Бирмингемского университета (Великобритания) и опубликовано накануне в журнале Nature.