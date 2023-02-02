«Вопрос преждевременен». В суде Москвы объяснили заявления о повестках в суд для Лаврова, Конашенкова и Небензи

В Тимирязевском райсуде Москвы заявили, что вопрос о необходимости явки в судебное заседание по делу создателя Telegram-канала «Протестный МГУ» Сергея Лаврова, Игоря Конашенкова и Василия Небензи — преждевременный. Об этом сообщается 2 февраля в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
«Ходатайств о допросе вышеуказанных лиц в качестве дополнительных свидетелей по делу Иванова защита не заявляла. Вопрос об их допросе судом не разрешался», — объяснили там.
В суде уточнили, что защите только предстоит обосновать причины, по которым заявляется ходатайство об их допросе в качестве свидетелей. Ранее СМИ неверно трактовали положения норм уголовно-процессуального законодательства.
Сергею Лаврову, Игорю Конашенкову и Василию Небензе выписали повестки в суд.
«Фонтанка» писала, что их якобы вызвали на заседание по делу создателя Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова. Защитник создателя канала мотивировал это тем, что с юридической точки зрения все трое являются свидетелями по делу, так как обвинение основано на их заявлениях.
Дмитрия Иванова обвиняют в распространении фейков о российской армии по мотивам политической или идеологической ненависти. Он находится в СИЗО, по этой статье ему может грозить до десяти лет лишения свободы. Иванов был одним из создателей Telegram-канала «Протестный МГУ», где рассказывалось о нарушениях прав студентов. Поводом для возбуждения дела стали публикации в канале, которые касались действий ВС РФ на Украине. Защита полагает, что Лавров, Конашенков и Небензя транслировали информацию, противоречащую этим публикациям и, следовательно, повлиявшую на дело.