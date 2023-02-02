«Вопрос преждевременен». В суде Москвы объяснили заявления о повестках в суд для Лаврова, Конашенкова и Небензи

В Тимирязевском райсуде Москвы заявили, что вопрос о необходимости явки в судебное заседание по делу создателя Telegram-канала «Протестный МГУ» Сергея Лаврова, Игоря Конашенкова и Василия Небензи — преждевременный. Об этом сообщается 2 февраля в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.



«Ходатайств о допросе вышеуказанных лиц в качестве дополнительных свидетелей по делу Иванова защита не заявляла. Вопрос об их допросе судом не разрешался», — объяснили там.

В суде уточнили, что защите только предстоит обосновать причины, по которым заявляется ходатайство об их допросе в качестве свидетелей. Ранее СМИ неверно трактовали положения норм уголовно-процессуального законодательства.