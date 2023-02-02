Рабочая группа подготовит план по обеспечению культурного суверенитета России

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России разработает план по обеспечению культурного суверенитета России. Об этом со ссылкой на главу комиссии Андрея Климова сообщает ТАСС 2 февраля.



По его словам, рабочая группа была создана после подписания президентом 25 декабря указа о включении обеспечения культурного суверенитета России в число основных целей госполитики.



Среди целей, которые видит сенатор, уточнение «Основ государственной культурной политики России». Предпринимая первые шаги в этом направлении, уже в конце 2022 года он заметил «желание все тех же деструктивных антироссийских сил противодействовать укреплению культурно-нравственных основ российского общества и государства, его традиционных ценностей, защите нашей духовной сферы от пагубного воздействия недругов России». Причем источники «атак» Климов находит как за границей, так и внутри страны.

