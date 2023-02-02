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    Рабочая группа подготовит план по обеспечению культурного суверенитета России

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    7 комментариев

    Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России разработает план по обеспечению культурного суверенитета России. Об этом со ссылкой на главу комиссии Андрея Климова сообщает ТАСС 2 февраля.

    По его словам, рабочая группа была создана после подписания президентом 25 декабря указа о включении обеспечения культурного суверенитета России в число основных целей госполитики.

    Среди целей, которые видит сенатор, уточнение «Основ государственной культурной политики России». Предпринимая первые шаги в этом направлении, уже в конце 2022 года он заметил «желание все тех же деструктивных антироссийских сил противодействовать укреплению культурно-нравственных основ российского общества и государства, его традиционных ценностей, защите нашей духовной сферы от пагубного воздействия недругов России». Причем источники «атак» Климов находит как за границей, так и внутри страны.

    Первые результаты работы можно будет оценить, как предполагается, уже в весеннюю сессию.

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    Комментарии 7

    Demoniq02 Фев 2023 в 22:01
    в начале они сносят здания исторические - чтобы построить ЖК всякие (из последнего - дома на левом берегу планируются к сносу, чтобы новый мост от Коллонтай через Неву перебросить), потом киношные актёры и театралы из страны уезжают, затем писатели(хотят писаниной заниматься, а не умирать за чьи-то унитазы)... вон - в СПб несколько лет были люди, которые пишут книгу о блокаде, которая типа должна выйти к 80-летию полного снятия блокады... так и они уже покинули страну, и теперь книга выйдет мало того, что в другой стране, так ещё и на иностранном языке наверное... и сколько таких уехавших, которые поменяли свои ориентиры? только вчера Фонтанка писала про лошадей, которым запретили кататься по центру СПб с каретами, хотя в каких-то европейских городах эту традицию решили сохранить для будущих поколений... о каком сохранении культурного суверенитета идёт речь? SHAMAN, Oxxxymiron, Pharaoh, Тимати, Баста, Джиган...- это ваш культурный суверенитет? Правительство РФ только рушить умеет...
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