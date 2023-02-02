«Больше не видят в нас туристов»: россиянин рассказал о новых условиях выдачи ВНЖ в Турции

В Турцию Егор переехал в середине декабря Фото: Елена Бикташева, Наталья Бурухина / Городские порталы Поделиться Поделиться





В прошлом году журналист из Нижнего Новгорода Егор Герасимов переехал в Турцию. В своих колонках он рассказывает о жизни русского сообщества, трудностях переезда и ценах на жилье. Его новый материал посвящен ужесточению выдачи видов на жительство в странах, прежде лояльных к мигрантам из России.

Уже больше месяца в Турции действует строгий режим выдачи видов на жительство. Местные власти почти перестали выдавать ВНЖ на самом простом основании — аренде недвижимости. При этом до недавних пор они избегали официальных заявлений или оформления каких-либо указов, способных дать трактовку новой политике. Сейчас новые условия наконец-то обозначены.



До 26 декабря прошлого года для получения полугодового или годового ВНЖ (на турецком «икамет») требовался очень простой пакет документов. Набор зависел от региона, но в большинстве случаев включал несколько биометрических фото, договор на аренду квартиры, медицинскую страховку, копию паспорта, турецкий ИНН и нумаратаж — бесплатный аналог выписки из ЕГРН на ту квартиру, где вы планируете проживать. Получить его можно бесплатно за несколько минут в администрации. В законе прописано еще несколько документов, которые сотрудник миграционной службы может запросить по своему усмотрению, но на деле до такого доходило редко.



После 26 декабря миграционные службы начали массово отказывать в выдаче ВНЖ на основании универсальной 32-й статьи закона об иностранцах и международной защите. Суть ее формулировки в том, что власти Турции не видят у вас достаточно намерений для путешествия по стране. И это просто отказы — без комментариев, объяснения новых правил или других факторов, которые могли бы обосновать такие перемены.

Сотрудники миграционной службы на вопросы заявителей отвечали всё, что могло прийти им в голову. Звучали разные версии. Наиболее правдоподобной выглядит «предвыборная». Согласно этой версии, власти пытаются сократить поток мигрантов из СНГ, из-за которых выросли цены на недвижимость, перед выборами президента и парламента 14 мая 2023 года. Вопрос миграционной политики здесь всегда остро стоит в электоральной повестке.



Спустя месяц молчание всё же было нарушено. В Анталье состоялась открытая встреча русского сообщества с представителями местной миграционной службы. По словам представителей миграционной службы, туристический ВНЖ в Турции на основании аренды не отменен, но все заявки теперь проверяются более тщательно. Заявитель же должен доказать, что имеет деньги и реальные туристические планы на время нахождения в Турции.

Главное изменение в процессе получения туристического ВНЖ в 2023 году — обязательное наличие анкеты, которая заполняется заявителем во время подачи пакета документов. Она содержит несколько ключевых вопросов:



Какова ваша цель пребывания в Турции? Как вы собираетесь обеспечивать себя средствами к существованию в Турции? У вас есть план путешествия? Вы можете предоставить нам план путешествия сейчас? Какие исторические, туристические места вы планируете посетить? В каких местах и городах планируете побывать? С какой целью вы сейчас подаете документы на ВНЖ? Можете ли вы сейчас предоставить документы и информацию о вашей цели? Чиновники советуют рассказать как можно больше о своих планах на отдых и жизнь в Турции. Также можно приложить к форме документы, подтверждающие ваши намерения и финансовую состоятельность. Это могут быть оплаченные брони отелей и билеты на самолеты, развернутый план путешествия. Для подтверждения финансового благополучия подойдут справки с работы или справка о доходах для ИП, пенсионные удостоверения и информация о размере пенсии, договор сдачи вашей квартиры в России в аренду. Принимают во внимание и намерение купить недвижимость в Турции. Если такие планы есть, о них также следует сообщить в анкете.

Основное объяснение строгого подхода в том, что, по мнению местных властей, туристический ВНЖ перестали использовать для туристических целей. Внезапно турки перестали видеть в нас туристов. Конечно же, это правда, но замечать это стали лишь тогда, когда стало неудобно не замечать.



Получить туристический икамет в Турции всё еще реально, но достаточно сложно. Нужно усиленно готовиться к самой процедуре подачи документов, морально быть готовым к отказу и всегда иметь план Б, чтобы не остаться в подвешенном состоянии.

А для кого-то планом Б становится возвращение в Россию — почитайте колонку о том, почему люди решают покинуть теплые турецкие берега.

