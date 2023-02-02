РБК: Основатель агрохолдинга заявил о тотальной зависимости производства сметаны в России от импорта

Тотальная зависимость от импортных заквасок является серьезной проблемой для российских производителей молочной продукции. Об этом 2 февраля рассказал в интервью РБК основатель сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга» Сергей Бачин.



По его словам, в России может исчезнуть сметана, если Европа введет санкции на подобную продукцию. «Мы будем не в состоянии ее произвести, потому что зависимость здесь тотальная», — предупредил Бачин.



Он добавил, что фабрик для производства биозаквасок в России нет. Экспериментальная биофабрика в Угличе и небольшие лаборатории могут покрыть не более 10 процентов от потребностей производителей.

