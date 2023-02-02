    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -3

    1 м/с, ю-в

    751мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.12eur76.22

    РБК: Основатель агрохолдинга заявил о тотальной зависимости производства сметаны в России от импорта

    4200
    46 комментариев

    Тотальная зависимость от импортных заквасок является серьезной проблемой для российских производителей молочной продукции. Об этом 2 февраля рассказал в интервью РБК основатель сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга» Сергей Бачин.

    По его словам, в России может исчезнуть сметана, если Европа введет санкции на подобную продукцию. «Мы будем не в состоянии ее произвести, потому что зависимость здесь тотальная», — предупредил Бачин.

    Он добавил, что фабрик для производства биозаквасок в России нет. Экспериментальная биофабрика в Угличе и небольшие лаборатории могут покрыть не более 10 процентов от потребностей производителей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Молочная промышленностьСанкцииСметанаЗакваски
    ЛАЙК2
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 46

    26606325502 Фев 2023 в 11:00
    Позорище
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    46
    close