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    Из машины скорой — в реанимацию. В Александровской больнице перестроили отделение экстренной помощи

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    В Александровской больнице завершилась реконструкция приемного отделения — оно стало «настоящим» отделением экстренной помощи, в котором есть собственная реанимация — блок критических состояний. Об этом «Фонтанке» 1 февраля рассказал главный врач больницы Юрий Линец.

    Фото: пресс-служба Александровской больницы
    Фото: пресс-служба Александровской больницы
    Фото: пресс-служба Александровской больницы
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    «Основа всех приемных отделений больниц, которые принимают пациентов по скорой, — грамотная сортировка, — объясняет главный врач Александровской больницы Юрий Линец. — Теперь, как положено по системе Пирогова, придуманной в военное время (разделение пациентов на легкораненых, среднетяжелых и тяжелых), у нас действует сортировка по красному, желтому, зеленому коридорам. По красному — бригада скорой доставляет пациентов с нарушением витальных функций, то есть по жизненным показаниям, сразу в блок критических состояний. В таких состояниях к нам привозят минимум 10–12 тысяч пациентов в год (всего около 100 тысяч человек ежегодно доставляет скорая). Это в основном пациенты с внутренними кровотечениями, огнестрельными ранениями, с увечьями, полученными в ДТП, шоковыми состояниями. До сих пор в больницах, которые работают в системе оказания экстренной помощи, а недавно и в Александровской тоже, такая сортировка проводится с трудом. Пациента, который нуждается в реанимационной помощи, в лучшем случае сразу везут через приемный покой, на лифте, оттуда — в больничную реанимацию, которая находится где-нибудь на этажах».

    Как говорит Юрий Линец, это потеря преемственности и драгоценного времени.

    Отделение после реконструкции «разрисовано яркими стрелками — с направлениями в красную, желтую и зеленую зону. Они есть во многих приемных отделениях городских больниц. «Но пока только у нас, если по красной пойдешь, в реанимацию попадешь, — сообщает Линец. — Там пациента сразу интубируют и немедленно проводят все необходимые реанимационные мероприятия».

    Сейчас, когда пациента прямо из машины доставляют в блок критических состояний приемного отделения, его быстро «стабилизируют» и переводят уже на отделение. Если не удается устранить риски для жизни, то переводят в больничное реанимационное отделение — «наверх». «Работа блока критических состояний непосредственно в приемнике позволяет уже «на входе» выявить пациентов, которым требуется реанимационная помощь, с тем чтобы непрофильные пациенты, не нуждающиеся в ней, не занимали дорогостоящие койки в реанимациях», — говорит главный врач Александровской больницы.

    Напомним, в 2015 году Александровской и еще трем городским больницам планировали построить здания отделений экстренной помощи и даже разработали проекты. Но такое отделение построили только для НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, на полную мощность оно заработало в этом году.

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    ПетербургАлександровская больницаЮрий Линец
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