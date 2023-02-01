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    Почему Дворцовая официально закрыта для карет — ответ полиции

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    18 комментариев

    Дворцовая площадь в Петербурге официально запретная зона для гужевого транспорта. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили «Фонтанке» введение ограничения и объяснили, почему принято такое решение.

    «В новогодние праздники в указанном месте было совершено преступление с участием гужевого транспорта, а именно оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которое повлекло причинение вреда здоровью, в том числе двоим малолетним детям», — сообщили 31 января в пресс-службе ведомства «Фонтанке».

    Запрет нахождения гужевого транспорта на Дворцовой в ГУ МВД называют временным, «в целях обеспечения безопасности граждан». Он будет действовать до «выяснения и устранения причин, приведших к противоправным последствиям».

    Напомним, что 2 января на Дворцовой площади 39-летний механик вскочил на лошадь и направил карету в толпу у главной городской ели. Уже на следующий день повозки не смогли заехать на Дворцовую площадь. Из-за запрета встал вопрос о закрытии бизнеса на лошадках в Петербурге — животным может грозить бойня.

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    ЛошадьДворцовая площадь
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    Комментарии 18

    Гость01 Фев 2023 в 16:56
    В Вене куча карет в центре и никто ни на кого не запрыгивает
    +0−0
    Софокл Аристархович'01 Фев 2023 в 16:55
    Не совсем полный ответ дали в ГУ ("...будет действовать до «выяснения и устранения причин, приведших к противоправным последствиям»").
    А хорошо бы еще дописать "...и принятия мер по недопущению рецидива противоправных последствий".
    Что-то "там у них" с идеями не все хорошо и правописание хромает ("...нет, оно в целом - хорошее, но почему-то хромает"- Вини Пух)
    +0−0
    pgrad01 Фев 2023 в 16:46
    Дворцовая площадь в разгар праздников, когда там толпы народа - не место для конных мероприятий. В остальное время - можно предусмотреть место посадки и стоянки. И далее - по маршруту, но не в пиковое время. Центр в выхи по утрам пуст - почему бы и не экскурсия? Просто покатушки - есть же парк 300-летия, есть Крестовский и Каменный, у Петропавловки можно что-то лрганизовпть. И да, надо дотировать, чтоб было доступно не только "долларовым" и "евровым".
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