Почему Дворцовая официально закрыта для карет — ответ полиции

Дворцовая площадь в Петербурге официально запретная зона для гужевого транспорта. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили «Фонтанке» введение ограничения и объяснили, почему принято такое решение.
«В новогодние праздники в указанном месте было совершено преступление с участием гужевого транспорта, а именно оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которое повлекло причинение вреда здоровью, в том числе двоим малолетним детям», — сообщили 31 января в пресс-службе ведомства «Фонтанке».
Запрет нахождения гужевого транспорта на Дворцовой в ГУ МВД называют временным, «в целях обеспечения безопасности граждан». Он будет действовать до «выяснения и устранения причин, приведших к противоправным последствиям».
Напомним, что 2 января на Дворцовой площади 39-летний механик вскочил на лошадь и направил карету в толпу у главной городской ели. Уже на следующий день повозки не смогли заехать на Дворцовую площадь. Из-за запрета встал вопрос о закрытии бизнеса на лошадках в Петербурге — животным может грозить бойня.