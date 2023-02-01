Почему Дворцовая официально закрыта для карет — ответ полиции

Дворцовая площадь в Петербурге официально запретная зона для гужевого транспорта. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили «Фонтанке» введение ограничения и объяснили, почему принято такое решение.

«В новогодние праздники в указанном месте было совершено преступление с участием гужевого транспорта, а именно оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которое повлекло причинение вреда здоровью, в том числе двоим малолетним детям», — сообщили 31 января в пресс-службе ведомства «Фонтанке».