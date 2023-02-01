Угроза бойкота и поиск предателей. Как МОК оказался в ловушке, допустив участие россиян в Олимпиаде

Фото: AP Photo/Hassan Ammar/ТАСС Поделиться Поделиться





Стоило Международному олимпийскому комитету допустить мысль о том, что россияне и белорусы могут выступить на Олимпиаде хотя бы в нейтральном статусе, как мир треснул. Пока одни угрожают бойкотом, другие размышляют над тем, не станет ли поездка на Игры предательством Родины.



Ближайшая Олимпиада пройдет в Париже летом 2024 года. Местные власти, включая президента Эмманюэля Макрона, не раз выступали за участие российских и белорусских спортсменов. И вот на днях Международный олимпийский комитет выпустил заявление, в котором допустил такую возможность. При этом МОК опубликовал целый перечень требований к россиянам, среди которых оказались и фактически политические условия, чего в истории олимпийского движения еще никогда не было.



Пунктов много, но вот основные:

усиленный контроль со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA);

индивидуальные проверки для всех заявленных спортсменов;

отсутствие публичной поддержки действий России на Украине.



По третьему пункту разъяснений не поступило до сих пор. Достаточно ли просто не высказываться в поддержку боевых действий или нужно высказаться против — не ясно. В любом случае еще никогда от спортсменов для участия на Олимпиадах не требовали, по сути, отказаться от поддержки политики своего государства. Но даже от таких обтекаемых и размытых формулировок у западных партнеров сдали нервы.

Одним из первых высказался президент Украины Владимир Зеленский.

«Не могут не огорчать заявления нынешнего президента МОК. Я несколько раз разговаривал с ним и так и не услышал, как он собирается защищать спорт от пропаганды, если вернет российских спортсменов на международные соревнования».



В Международном олимпийском комитете оперативно отреагировали:

«МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какого-либо конструктивного обсуждения».



Но поток критики было уже не остановить. Президент Литвы Гитанас Науседа назвал возможный допуск россиян «выстрелом себе в ноги»:

— Когда мы, страны, люди Запада, сами ищем способы, как помочь России, и стараемся через заднее крыльцо ослабить изоляцию, которую сформировали в отношении России, допустить спортсменов до официальных соревнований — это означает, что мы сами вредим своим действиям, стреляем себе в ноги.



Категорически против допуска россиян даже под нейтральным флагом выступил Национальный олимпийский комитет Норвегии:



— НОК Норвегии не хочет, чтобы россияне и белорусы участвовали в международных соревнованиях. С прошлого февраля мы занимаем четкую позицию по вопросу о том, стоит ли разрешить участие России и Белоруссии: в текущей ситуации это неправильно, и мы настоятельно рекомендуем не делать этого. Эта позиция не изменилась.

Министр спорта Польши Камил Бортничук пошел еще дальше и выступил с предложением создать коалицию против участия сборных России и Белорусии в парижской Олимпиаде. По его словам, идею поддерживает также Лондон:



— Польша и Великобритания находятся в авангарде усилий по созданию коалиции против участия России и Белоруссии в Играх-2024. Это будет зависеть от того, удастся ли создать эффективную коалицию стран, без которых Олимпийские игры не могут состояться.

В России новая позиция МОК тоже не встретила однозначной реакции. Действующие спортсмены в большинстве своем считают, что такие условия — не повод упускать шанс поехать на Олимпиаду в Париж.

«Конечно, хочется выступать под родным флагом. Но если будет возможность выступать под нейтральным флагом, думаю, что никто не откажется. Любой поедет туда», — заявила биатлонистка Наталья Гербулова в интервью РИА Новости.



Среди бывших спортсменов такой позиции почти не встретить. Например, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что сейчас не то время, чтобы идти на уступки, и что решение спортсменов ехать на Олимпиаду приведет к расколу в обществе. Ее поддержала чемпионка Олимпиады по конькобежному спорту Светлана Журова, которая заявила в эфире «Матч ТВ», что допуск спортсмена до Игр вызовет неоднозначную реакцию у россиян:



— Такими предложениями они хотят заставить общество засомневаться: «А что не так с этим спортсменом? Он что, не патриот?» Если его МОК допустил, значит, есть информация, что он не поддерживает СВО. В таком случае будет серьезный раскол в обществе.



О возможных последствиях написала у себя в телеграм-канале олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист Елена Вайцеховская:



«Людям предлагается отречься от государственной позиции, а фактически — от собственной страны, и наивно полагать, что этим все и ограничится. В статус «недостаточного покаяния» на следующем этапе может быть поставлено все что угодно: принадлежность не к тем клубам, подготовка не на тех базах или не на те деньги, работа не с теми специалистами, участие не в тех мероприятиях… Словом, вы перед нами пока поползайте, а мы поглядим и подумаем».

Президенту МОК сейчас не позавидуешь. После решения годичной давности об отстранении россиян от международных соревнований его обвиняли в ангажированности и излишней политизированности, называя худшим главой олимпийского движения в истории. Сейчас он пытается как-то решить им же созданную проблему, но от этого только громче начинает греметь посуда в «дружной» олимпийской семье.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

