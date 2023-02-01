В Петербурге 17 лошадей с Дворцовой могут отправить на мясо

Лошади компании «ВАЛКиТ», каретам которой закрыли въезд на Дворцовую площадь в Петербурге, могут отправиться на мясо. По словам директора компании Александра Ивахнова, обеспечивать их уже нет никакой возможности, а для конного спорта они не годятся.



«Нужны животные верховые, для каких-то турниров. У нас таких нет, поскольку все лошади, работающие в нашей фирме, изначально не годились для конного спорта. Их растили на мясо и отправили бы на бойню, но наша фирма их выкупила и тем самым спасла им жизнь. А как гужевой транспорт они в большом количестве никому не нужны. Если наших 17 лошадей выпустить на рынок, то они, наверное, не найдут покупателя. Останется только на мясо. Но это как самый крайний случай», — рассказал «Фонтанке» Ивахнов.

