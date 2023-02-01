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    В Петербурге 17 лошадей с Дворцовой могут отправить на мясо

    2025
    14 комментариев

    Лошади компании «ВАЛКиТ», каретам которой закрыли въезд на Дворцовую площадь в Петербурге, могут отправиться на мясо. По словам директора компании Александра Ивахнова, обеспечивать их уже нет никакой возможности, а для конного спорта они не годятся.

    «Нужны животные верховые, для каких-то турниров. У нас таких нет, поскольку все лошади, работающие в нашей фирме, изначально не годились для конного спорта. Их растили на мясо и отправили бы на бойню, но наша фирма их выкупила и тем самым спасла им жизнь. А как гужевой транспорт они в большом количестве никому не нужны. Если наших 17 лошадей выпустить на рынок, то они, наверное, не найдут покупателя. Останется только на мясо. Но это как самый крайний случай», — рассказал «Фонтанке» Ивахнов.

    О том, почему в Петербурге гибнет бизнес на лошадках и каретах и как его можно было бы спасти, читайте в материале «Фонтанки».

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    ПетербургКаретаЛошадиКатание на лошадиДворцовая площадь
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    Комментарии 14

    Гость01 Фев 2023 в 14:32
    куда уж поросятам без лошадок.
    +0−0
    Гость01 Фев 2023 в 14:28
    Почему обязательно для спорта? Вокруг Петербурга полно конных клубов с прокатными лошадьми и если лошадь обучена ходить под седлом, то для новичков сгодятся. Скорее всего, они у вас спокойные.
    +1−0
    Гость01 Фев 2023 в 13:59
    Добрая новость!
    +2−1
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