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    Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил об обыске по делу о крушении вертолета под Киевом

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    5 комментариев

    Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у него идет обыск по делу о крушении вертолета госслужбы по чрезвычайным ситуациям, который разбился в Броварах 18 января. Об этом 1 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

    По словам Авакова, следствие интересовали контракты с Airbus шестилетней давности. Он отметил, что в них ничего интересного не нашлось, но саму процедуру провели корректно, хоть и «бессмысленно тупо». «Контракты же утверждались правительством и парламентом. Формально отработали версию», — сказал экс-министр.

    Вертолет упал под Киевом рядом с детским садом и жилой застройкой. В результате авиакатастрофы погибли 18 человек, среди которых находившиеся в вертолете глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин, а также трое детей. Пострадали 26 человек — среди них 12 детей.

    Уточнялось, что украинское МВД среди причин авиакрушения рассматривает нарушение правил безопасности, неисправность техники или диверсию.

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    КиевКрушение вертолетаБроварыАваков
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    Комментарии 5

    27502074001 Фев 2023 в 12:44
    Кто-то в Грузии очень рад этой новости)
    +1−0
    Гость01 Фев 2023 в 12:44
    а уж "узник замка иф" мишико как рад, к Дюма не ходи.
    +0−0
    Гость01 Фев 2023 в 12:41
    скандальчик в благородном семействе
    +1−0
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