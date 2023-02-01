Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил об обыске по делу о крушении вертолета под Киевом

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у него идет обыск по делу о крушении вертолета госслужбы по чрезвычайным ситуациям, который разбился в Броварах 18 января. Об этом 1 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.



По словам Авакова, следствие интересовали контракты с Airbus шестилетней давности. Он отметил, что в них ничего интересного не нашлось, но саму процедуру провели корректно, хоть и «бессмысленно тупо». «Контракты же утверждались правительством и парламентом. Формально отработали версию», — сказал экс-министр.