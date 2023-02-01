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    Странная машина в лесу привлекла местных жителей. Полиция нашла подозрительным не только автомобиль, но и пакет рядом с ним

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    Мужчину, который странно себя вел в машине, припаркованной у леса у улицы Добрая Горка в Левашово, привлек внимание сначала местных жителей, а потом и полиции.

    Наряд на место прибыл 30 января за час до полуночи после звонка местных жителей, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 февраля. В «Форде Фокусе», который принадлежит петербурженке, был её 46-летний муж. А вот рядом с машиной нашли тяжелый пакет, в котором, по данным экспертов, оказался килограмм синтетических наркотиков.

    Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков.

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