Hulu «возродит» мультсериал «Царь горы». Озвучивать персонажей будут актёры из предыдущих сезонов

Стриминговый сервис Hulu возродит мультсериал «Царь горы», который выходил с 1997 по 2009 годы. Об этом 31 января сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Создатели проекта Майк Джадж и Грег Дэниэлс вернутся в качестве исполнительных продюсеров. Озвучкой персонажей, как и прежде, займутся Кэти Нэджими, Стивен Рут, Памела Адлон и Джонни Хардвик и Лорен Том.

«Мы все очень рады снова приветствовать Хэнка, Пегги и Бобби (имена персонажей. — Прим. ред.) и увидеть, что они могут сказать о мире, в котором мы живём, и продолжить разговоры, которые мы начали много лет назад», — сказал президент стримингового сервиса Hulu Originals и ABC Entertainment Крейг Эрвич.