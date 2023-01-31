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    Hulu «возродит» мультсериал «Царь горы». Озвучивать персонажей будут актёры из предыдущих сезонов

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    Стриминговый сервис Hulu возродит мультсериал «Царь горы», который выходил с 1997 по 2009 годы. Об этом 31 января сообщает журнал The Hollywood Reporter.

    Создатели проекта Майк Джадж и Грег Дэниэлс вернутся в качестве исполнительных продюсеров. Озвучкой персонажей, как и прежде, займутся Кэти Нэджими, Стивен Рут, Памела Адлон и Джонни Хардвик и Лорен Том.

    «Мы все очень рады снова приветствовать Хэнка, Пегги и Бобби (имена персонажей. — Прим. ред.) и увидеть, что они могут сказать о мире, в котором мы живём, и продолжить разговоры, которые мы начали много лет назад», — сказал президент стримингового сервиса Hulu Originals и ABC Entertainment Крейг Эрвич.

    Напомним, «Царь горы» транслировался на канале Fox в течение 13 сезонов. Четырнадцатый прогнозировался в 2009–2010 годах, но позже стало известно, что планов на продолжение нет. Hulu — стриминговый сервис по подписке, который принадлежит The Walt Disney Company.

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