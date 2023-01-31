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    Петербуржец получил 3,8 года колонии после драки за очередь в туалет, которую проиграл

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    Василеостровский районный суд вынес приговор петербуржцу, воткнувшему нож в посетителя паба Wild Duck. Последний имел наглость первым проскочить в туалет.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов 31 января, Кирилл Дулевский признан виновным в том, что в прошлое Рождество на 7-й линии Васильевского острова ударил мужчину ножом в грудь и скрылся.

    По данным полиции, в больницу тогда увезли двоих пострадавших 52 и 55 лет. Рана груди старшего оказалась серьёзной. Дулевскому вменяли покушение на убийство, но суд переквалифицировал дело на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

    По словам обвиняемого, он был вынужден обороняться. Вечер в пабе Wild Duck Дулевский проводил с супругой: «кушали, немного выпивали». В какой-то момент отошёл по нужде, но перед носом хлопнули дверью — другой посетитель проскочил вперёд без очереди.

    Сдержать возмущение не удалось. Когда дверь открылась, Дулевский высказался сам, ответил на чужую грубость, и вскоре оказался на полу с натянутым на голову свитером. Как утверждает, противник был сильнее и не только бил, но и душил.

    Дерущихся растащили, однако в зале спокойнее не стало. В Дулевского полетела салфетка, он ответил солонкой и хотел было уйти, но у выхода столкнулся всё с тем же мужчиной, его знакомым и их жёнами.

    Дальше его снова били, он отмахивался, стараясь не попасть в женщин, а потом подхватил нож с ближайшего стола и ткнул им в ближайшего противника.

    Перед потерпевшим Дулевский извинился. Он был судим, но сейчас донор крови, помогает бабушке, воспитывает ребёнка жены, работает. Суд назначил ему 3 года 8 месяцев в колонии строго режима.

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