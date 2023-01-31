Петербуржец получил 3,8 года колонии после драки за очередь в туалет, которую проиграл

Василеостровский районный суд вынес приговор петербуржцу, воткнувшему нож в посетителя паба Wild Duck. Последний имел наглость первым проскочить в туалет.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 31 января, Кирилл Дулевский признан виновным в том, что в прошлое Рождество на 7-й линии Васильевского острова ударил мужчину ножом в грудь и скрылся. По данным полиции, в больницу тогда увезли двоих пострадавших 52 и 55 лет. Рана груди старшего оказалась серьёзной. Дулевскому вменяли покушение на убийство, но суд переквалифицировал дело на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По словам обвиняемого, он был вынужден обороняться. Вечер в пабе Wild Duck Дулевский проводил с супругой: «кушали, немного выпивали». В какой-то момент отошёл по нужде, но перед носом хлопнули дверью — другой посетитель проскочил вперёд без очереди.

Сдержать возмущение не удалось. Когда дверь открылась, Дулевский высказался сам, ответил на чужую грубость, и вскоре оказался на полу с натянутым на голову свитером. Как утверждает, противник был сильнее и не только бил, но и душил. Дерущихся растащили, однако в зале спокойнее не стало. В Дулевского полетела салфетка, он ответил солонкой и хотел было уйти, но у выхода столкнулся всё с тем же мужчиной, его знакомым и их жёнами.