Метатель ножей в петербургской «Дикой утке» пришел сдаваться в полицию

29-летний житель Шушар пришел в полицию через двое суток после ранения двоих в пабе на Васильевском острове.



Как сообщили «Фонтанке» 11 января в ГУ МВД, ранее судимого мужчину искали с 7 января после буйства в пабе на 7-й линии. Он сначала бросался предметами в посетителей, а потом схватился за нож. В итоге в больницу увезли двоих — 52-летнего местного жителя с дыркой в бедре и кровью из уха и 55-летнего мужчину, место жительства которого устанавливается, с раной в груди.



По предварительной информации, личность буяна была установлена почти сразу. А 9 января он пришел с повинной в полицию.

