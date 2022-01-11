FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-20°C/Завтра: -13
75.13р85.13р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихОбразованиеПромышленный Петербург

Метатель ножей в петербургской «Дикой утке» пришел сдаваться в полицию

0
Печать

29-летний житель Шушар пришел в полицию через двое суток после ранения двоих в пабе на Васильевском острове.

Как сообщили «Фонтанке» 11 января в ГУ МВД, ранее судимого мужчину искали с 7 января после буйства в пабе на 7-й линии. Он сначала бросался предметами в посетителей, а потом схватился за нож. В итоге в больницу увезли двоих — 52-летнего местного жителя с дыркой в бедре и кровью из уха и 55-летнего мужчину, место жительства которого устанавливается, с раной в груди.

По предварительной информации, личность буяна была установлена почти сразу. А 9 января он пришел с повинной в полицию.

В рамках возбужденного уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» его задержали на двое суток и поместили в ИВС.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний