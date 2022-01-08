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В «Дикой утке» на Васильевском метатель ножей отправил в больницу двоих

Двух мужчин увезли в больницу из бара на Васильевском острове после приступа ярости у одного из посетителей.

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Как стало известно «Фонтанке» 8 января, полицию в заведение на 7-й линии, 72/17, вызвали накануне около восьми часов вечера. Посетители бара «Дикая утка» сообщали, что один из гостей начал бросаться предметами и схватился на нож.

Когда через пять минут наряды полиции и ОВО долетели до заведения, выяснилось, что буйный посетитель сбежал, оставив на «поле боя» двоих раненых — 52-летнего местного жителя с дыркой в бедре и кровью из уха и 55-летнего мужчину, место жительства которого устанавливается, с раной в груди. Пострадавших госпитализировали в Мариинскую больницу.

Полиция Васильевского острова вычислила подозреваемого в дебоше — 29-летнего ранее неоднократно судимого за преступления, связанные с наркотиками, жителя Центрального района. Его поиск ведется. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (8)

kvinto
Да,у страны запой и выходить из него будут месяц,а потом 23 февраля и опять выходим недели 2,а потом 8 марта и опять ныряем, а потом майские и лето и все! И работы толком никакой нет! А в Советское время такого небыло,3 января на работу и бесконечных переносов праздников никогда не было ! А Потом удивляемся чего это у нас так все фигово.
perrkele_sattana
заведение уродское, хорошее пиво и там травят кухней. Тупая жирная корова за стойкой бара. Ничего странного, что ублюдок поперся именно в это место: рыбак к рыбаку, а паскуда к ...
Opioman
Вчера ехал в электричке - пол вагона пьёт не стесняясь. У страны запой
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