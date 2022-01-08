В «Дикой утке» на Васильевском метатель ножей отправил в больницу двоих

Как стало известно «Фонтанке» 8 января, полицию в заведение на 7-й линии, 72/17, вызвали накануне около восьми часов вечера. Посетители бара «Дикая утка» сообщали, что один из гостей начал бросаться предметами и схватился на нож.



Когда через пять минут наряды полиции и ОВО долетели до заведения, выяснилось, что буйный посетитель сбежал, оставив на «поле боя» двоих раненых — 52-летнего местного жителя с дыркой в бедре и кровью из уха и 55-летнего мужчину, место жительства которого устанавливается, с раной в груди. Пострадавших госпитализировали в Мариинскую больницу.

