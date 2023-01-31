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    Лавров получил некое послание по Украине от США через главу МИД Египта

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    От главы МИД Египта Самеха Шукри министр иностранных дел России Сергей Лавров получил послание по Украине. Об этом 31 января российский глава МИД рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с египетским коллегой.

    «Он передал определенное послание от госсекретаря Блинкена, который был недавно с визитом в Каире. Я это подтверждаю», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).

    Также глава МИД РФ добавил, что Россия готова выслушать любое серьезное предложение по урегулированию ситуации на Украине.

    Однако полученное послание Блинкена, отметил Лавров, содержит только призывы к РФ — уйти и прекратить, «и тогда все будет хорошо».

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