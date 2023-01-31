Метро «Обводный канал» четыре дня будет закрываться на вход раньше обычного

На станции метро «Обводный канал» в Петербурге в первой половине февраля изменится режим работы наземного вестибюля. Ограничения связаны с заменой турникетов.
Четыре дня — 3, 4, 10 и 11 февраля — с 23 часов и до окончания работы метрополитена вестибюль станции «Обводный канал» будет закрыт для входа, предупреждает 31 января пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен». В указанное время станция будет работать только на выход.
Вестибюль оснастят линейкой универсальных турникетов. Неделей ранее для замены турникетов на универсальные закрывали вестибюль «Звенигородской».