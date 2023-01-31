    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -5

    4 м/с, зап

    737мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd69.59eur75.78

    Метро «Обводный канал» четыре дня будет закрываться на вход раньше обычного

    1287
    обсудить

    На станции метро «Обводный канал» в Петербурге в первой половине февраля изменится режим работы наземного вестибюля. Ограничения связаны с заменой турникетов.

    Четыре дня — 3, 4, 10 и 11 февраля — с 23 часов и до окончания работы метрополитена вестибюль станции «Обводный канал» будет закрыт для входа, предупреждает 31 января пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен». В указанное время станция будет работать только на выход.

    Вестибюль оснастят линейкой универсальных турникетов. Неделей ранее для замены турникетов на универсальные закрывали вестибюль «Звенигородской».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургМетроСтанция метро Обводный канал
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close