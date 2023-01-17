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    Вестибюль «Звенигородской» закроют на два дня для замены турникетов

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    В центре Петербурга из-за работ изменится режим работы станции метро «Звенигородская». Несколько дней пассажиры смогут пройти на нее только через «Пушкинскую».

    В выходные, 21 и 22 января, для входа и выхода пассажиров будет закрыт вестибюль станции метро «Звенигородская». Там будут устанавливать новые универсальные турникеты. Вход на «Звенигородскую» и выход с нее будут осуществляться через вестибюль станции «Пушкинская».

    «Звенигородскую» открыли в Петербурге в 2008 году, и сначала у нее не было вестибюля. В течение года попасть на станцию и выйти с нее в город можно было только через «Пушкинскую». Собственный вестибюль у «Звенигородской» появился лишь в конце декабря 2009 года. Минувшим летом ГАТИ выдала ордер на капитальный ремонт эскалаторов на «Звенигородской». Он выдан на период с 19 августа 2022 года до 17 апреля 2023 года.

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    МетроСтанция метро Звенигородская
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