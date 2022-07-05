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    На «Звенигородской» грядет капремонт эскалаторов

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    На станции метро «Звенигородская» в ближайшее время может начаться капитальный ремонт эскалаторов. Такой вывод можно сделать из сообщения ГАТИ о выдаче ордера ГУП «Петербургский метрополитен».

    Как сообщает пресс-служба ГАТИ, ордер выдан на период с 19 августа 2022 года до 17 апреля 2023-го. Рабочие в этот период смогут не только разместить у станции временные инженерные коммуникации, но и складировать материалы и оборудование.

    Ордер, как говорится в сообщении ГАТИ, выдан «для капитального ремонта эскалаторов вестибюля станции метро "Звенигородская"».

    Станция метро «Звенигородская» была открыта в Петербурге в 2008 году. Первоначально у нее не было вестибюля, и на протяжении года выйти в город можно было только через «Пушкинскую». Собственный вестибюль у «Звенигородской» появился в конце декабря 2009 года. В 2010 году на станции проводились работы в эскалаторном тоннеле, из-за чего вход и выход были ограничены.

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