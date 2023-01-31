Главный синоптик Петербурга: Сейчас вся снежно-мокрая масса начнёт замерзать

Водителям и пешеходам надо быть особенно внимательными. О сильной гололедице 31 января предупреждает главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале.



«В тылу циклона температура воздуха во всех районах Санкт-Петербурге начинает переходить через ноль градусов в сторону отрицательных значений. Так что сейчас вся снежно-мокрая масса на тротуарах в центре города начнет замерзать, и на дорогах будет очень скользко», — пишет Колесов.

