Главный синоптик Петербурга: Сейчас вся снежно-мокрая масса начнёт замерзать

Водителям и пешеходам надо быть особенно внимательными. О сильной гололедице 31 января предупреждает главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале.
«В тылу циклона температура воздуха во всех районах Санкт-Петербурге начинает переходить через ноль градусов в сторону отрицательных значений. Так что сейчас вся снежно-мокрая масса на тротуарах в центре города начнет замерзать, и на дорогах будет очень скользко», — пишет Колесов.
Чуть легче будет на тех участках дорог, где снег успел прикрыть асфальт ровным слоем. В течение дня осадки ещё ожидаются, но «количество их будет небольшое».
Напомним, тыловая часть циклона принесла в наш регион похолодание. «Яндекс.Погода» обещает много снега в последний день января; часть его уже выпала ночью.