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    Главный синоптик Петербурга: Сейчас вся снежно-мокрая масса начнёт замерзать

    1990
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    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    Водителям и пешеходам надо быть особенно внимательными. О сильной гололедице 31 января предупреждает главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале.

    «В тылу циклона температура воздуха во всех районах Санкт-Петербурге начинает переходить через ноль градусов в сторону отрицательных значений. Так что сейчас вся снежно-мокрая масса на тротуарах в центре города начнет замерзать, и на дорогах будет очень скользко», — пишет Колесов.

    Чуть легче будет на тех участках дорог, где снег успел прикрыть асфальт ровным слоем. В течение дня осадки ещё ожидаются, но «количество их будет небольшое».

    Напомним, тыловая часть циклона принесла в наш регион похолодание. «Яндекс.Погода» обещает много снега в последний день января; часть его уже выпала ночью.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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