Обыск в квартире на юге Петербурга отправил двух садоводов-любителей в камеру

Во Фрунзенском районе КОНи (сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД) провели удачную операцию в рамках дела о «незаконном производстве и сбыте наркотических средств».



В квартиру на территории Фарфоровского Поста полицейские пришли накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 января. Там они нашли 37-летнего ранее судимого хозяина и его 35-летнего «гостя». А также большой пакет, в котором, как установили эксперты, было 2 килограмма растительного наркотика.



Мужчин доставили в отдел полиции, где они и заночевали.

