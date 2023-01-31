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    На Урале иностранец набросился на врача, которая отказалась принять его жену без документов

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    В Свердловской области врач-невролог получила травмы прямо на рабочем месте. На женщину набросился агрессивный муж пациентки, которая пришла на прием без необходимых документов. В ситуации разбирается полиция, куда обе стороны конфликта обратились с заявлением.

    Как пишет 31 января E1.RU, инцидент произошел в больнице поселка Белоярский. К врачу обратилась гражданка Таджикистана, но российского медицинского страхового полиса у нее не оказалось. Врач-невролог рассказала журналистам, что отказала женщине в приеме, пояснив, что медучреждение бюджетное, и осмотр идет согласно правилам по полису. Также она порекомендовала обратиться в частную клинику, после чего попрощалась с несостоявшейся пациенткой.

    По ее словам, через несколько минут в кабинет ворвался рассвирепевший муж женщины, который начал кричать и ругаться и заявил, что никуда не уйдет, пока его жене не окажут помощь. Врач вспоминает, что попыталась выйти в коридор сама, но мужчина грубо толкнул ее, и она ударилась головой об стену.

    «Из кабинета я все-таки выбежала в коридор, он последовал за мной и уже там начал отбирать у меня телефон, так как я пыталась снять инцидент на камеру и вызвать полицию», — говорит женщина.

    Она смогла дозвониться до мужа, который примчался на выручку. Мужчина хотел сфотографировать номер машины агрессивного визитера, но тот, по словам врача, набросился на него и несколько раз ударил ключом зажигания по голове. Драку остановили случайные прохожие.

    Итогом стала закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы у доктора и четыре шва на голове ее мужа.

    Пострадавшие обратились с заявлением в полицию, однако выяснилось, что аналогично поступил и их предполагаемый обидчик.

    Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых в комментарии E1 сообщил, что в территориальное ОВД подано сразу три заявления: от доктора, ее мужа, а также от гражданина, который устроил дебош в общественном месте. Сотрудники полиции назначили проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести причиненных потерпевшим травм. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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