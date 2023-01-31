ЗСД Фонтанка Фест переезжает в лето

Пятый международный фестиваль ЗСД Фонтанка Фест пройдет в этом году в Санкт-Петербурге в субботу, 3 июня. Центральная часть главной транспортной артерии города — Западного скоростного диаметра — вновь почти на целый день будет закрыта для автомобилей и отдана в распоряжение активных и спортивных.

В этом году многое на фесте станет по-новому. На этот раз здесь не будет легкоатлетического забега. Зато вместо одного парада велосипедистов нас ожидает целых три, с разным временем старта. Каждый из них будет иметь свои особенности. Например, один из велозаездов будет семейным — взрослые смогут взять с собой на трассу детей с 14 лет. Вечерний велопарад пройдет традиционно на закате дня и раскрасит трассу ЗСД яркими фестивальными огнями.

Все эти новации позволят существенно увеличить число гостей праздника и одновременно сделать его более удобным для участников. Их в этом году будет более 15 тысяч человек. Организаторы ожидают участия в фестивале гостей из разных городов России, из других стран, а также большого числа корпоративных команд. Маршрут фестиваля, по всей видимости, останется прежним — из фестивального городка на Богатырском проспекте до съезда с ЗСД на набережную Екатерингофки.



Многие детали праздника пока что не обнародованы, ведь до события еще больше 4-х месяцев. Однако дата фестиваля и его основные контуры уже не изменятся. Так что смело заносите 3 июня в свой календарь главных летних событий — дату и место встречи фанатов двухколесного транспорта изменить нельзя.

