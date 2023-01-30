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    СКА впервые в сезоне проиграл «Торпедо», которое осталось без сильнейших хоккеистов

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    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Встреча проходила 30 января в Петербурге.

    Армейцы с Невы уступили со счетом 1:2. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Сначала СКА вывел вперед Дмитрий Яшкин на 11 минуте. Максим Летунов сравнял на 51-й. В серии буллитов сильнее оказалось «Торпедо». Победный бросок нанес Артем Михеев.

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    Отметим, что в составе «Торпедо» в этом матче отсутствовали сильнейшие форварды команды — Алексей Кручинин (первый бомбардир), Николай Коваленко (второй) и Сергей Гончарук (четвёртый). Тем не менее именно в эти условиях команде из Нижнего Новгорода удалось впервые в сезоне обыграть петербургский клуб.

    Для СКА это поражение стало 14-м в 57-ми матчах регулярного сезона. Петербуржцы продолжают лидировать в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч СКА проведет в Петербурге 1 февраля против ярославского «Локомотива».

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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