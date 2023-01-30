«Я им помашу рукой». В Петербурге суд запретил охотнику браться за ружье после неправильной охоты на селезня

Мировой судья судебного участка №135 в Петербурге рассмотрела материалы административного дела по статье о нарушении правил охоты в отношении Даниила Я. Подробности 30 января рассказали в объединенной пресс-службе судов города.



В апреле прошлого года Даниил охотился на селезня в Лужском районе. Причем делал он это недопустимым способом. Фигурант выставил на воду несколько чучел, вооружился духовым манком, а вот укрытием, которое обязательно в эту пору, не обзавелся. Также с Даниилом был верный пес породы дратхаар. Весной во время гнездования уток ходовая охота запрещена. Охотник должен находиться в укрытии, чтобы не спугнуть птиц в важный для их размножения период.

