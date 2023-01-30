«Я им помашу рукой». В Петербурге суд запретил охотнику браться за ружье после неправильной охоты на селезня

Мировой судья судебного участка №135 в Петербурге рассмотрела материалы административного дела по статье о нарушении правил охоты в отношении Даниила Я. Подробности 30 января рассказали в объединенной пресс-службе судов города.
В апреле прошлого года Даниил охотился на селезня в Лужском районе. Причем делал он это недопустимым способом. Фигурант выставил на воду несколько чучел, вооружился духовым манком, а вот укрытием, которое обязательно в эту пору, не обзавелся. Также с Даниилом был верный пес породы дратхаар. Весной во время гнездования уток ходовая охота запрещена. Охотник должен находиться в укрытии, чтобы не спугнуть птиц в важный для их размножения период.
Даниил вину не признал. В суде он настаивал, что инспектор подловил их с отцом и собакой в тот момент, когда они вышли из «домика». Укрытий якобы было два — в кустах и построенное из веток и хвороста. По словам Даниила, они переплыли на лодке на другой берег, где инспектор и составил протокол. Смотреть укрытия он якобы отказался.
Инспектор показал суду видео с регистратора и доказал, что предлагал сплавать к кустам, но Даниил пошел в отказ. Не в пользу охотников сыграл и тот факт, что инспектор застал их с заряженными ружьями. В период гнездования оружие охотника должно находиться в «домике». Выход с ним — повод заподозрить добытчика в нарушении правил.
Суд признал Даниила виновным и назначил ему наказание в виде лишения права осуществлять охоту сроком на 1 год 2 месяца.
Всего за 2022 год мировыми судьями г. Санкт-Петербурга к ответственности за нарушение правил охоты было привлечено 45 человек (в 2021 году 30 человек), 10 лишили права охотиться на определенный срок.