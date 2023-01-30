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    СК проводит проверку по факту горячего бассейна на Бассейной

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    Доследственную проверку начали в ГСУ СК по Петербургу после прорыва теплосети на улице Бассейной. Об этом 30 января сообщает пресс-служба управления.

    «В настоящее время работниками коммунальной службы проводятся ремонтные работы по устранению прорыва. Следователями проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы и сотрудники ЖКХ. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

    Труба на Бассейной, у дома 23, рванула ночью. Кипяток размыл грунт и разрушил асфальт, на котором были оставлены машины. В яме оказались два автомобиля. При этом пострадал еще и местный житель, скорая увезла его в больницу. После оказания помощи он уехал домой.

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