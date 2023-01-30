Небо настолько очистилось. В Петербурге заморожена программа по срезанию проводов



Масштабировать этот опыт на другие районы непросто, и дело не в том, чтобы кабель проложить, а в том, чтобы загнать операторов в одну канализацию: «Следует учитывать, что принудительная ликвидация существующих воздушных линий связи невозможна из-за отсутствия нормативно-правовых оснований. Ликвидация волоконно-оптических линий связи с их переносом в другие коммуникации по закону является выносом сетей связи, и мероприятия по выносу таких сетей оплачивает инициатор выноса, в данном случае Санкт‑Петербург». То есть надо заплатить из бюджета, а перед этим уговорить владельца провода. А часто — найти его для начала. Демонтировать оборудование без взаимодействия с собственником — это целая история: оператор может добросовестно платить аренду, и выселять его — значит, обрекать себя на иски. Если же речь именно о «бесхозе» — мертвых проводах, каких полно на городских крышах, то и их убрать можно только после обращения в суд.



Именно поэтому комитет по информатизации еще в 2020 году пытался получить право снимать провода без спроса. Одновременно правила благоустройства предлагалось дополнить прямым запретом на использование фасадов зданий и сооружений «для размещения над улицами, площадями, набережными, территориями зеленых насаждений общего пользования воздушных линий связи». Операторы отреагировали сразу: пригрозили судами, сослались на федеральное законодательство и рассказали о проблемах перехода с воздуха под землю.



Началось неизбежное — рабочие группы, совещания. Была выпущена вторая редакция постановления — вроде бы с учетом мнения бизнеса. Там по-прежнему запрещалось использовать перетяжки между фасадами «при возможности использования имеющихся подземных линейно-кабельных сооружений». Процесс демонтажа для нарушителей был урегулирован так: сначала ему выдается предписание, после чего у человека 90 дней на то, чтобы уйти с дома. По их истечении — уже не спрашивают, включается принудительный режим.



Одна из проблем этих предложений, по словам участников рынка, была в том, что в защищенном положении оставались воздушные линии связи, которые используются для экстренного оповещения населения. Но они же используются для оказания услуг связи, что дает привилегии крупным операторам, которые участвуют в городских программах по видеонаблюдению. Ассоциация телекоммуникационных операторов показала документ антимонопольщикам, и УФАС решило: проект может привести к нарушению закона о защите конкуренции, о чем Смольному сообщили в предостережении. На этом история заканчивается. Как рассказал «Фонтанке» глава ассоциации Алексей Леонтьев, с тех пор тема «Чистого неба», по большому счету, заглохла и в ручном режиме развивается разве что в музейном квартале вокруг Исаакиевского собора. Речь о том, чтобы не бросать пересечки через улицу по кратчайшему пути, а вести провод, если надо, вдоль зданий на одной стороне с крыши на крышу и «переходить дорогу» там, где уже есть линия.



В общественном сознании частью программы является также сматывание троллейбусных проводов — но нет, не является. За смешение жанров ответственно прежнее руководство транспортного блока, которое увязывало с «Чистым небом» закупку троллейбусов с увеличенным автономным ходом (ТУАХ), способных преодолевать несколько километров на собственных аккумуляторах. На Невском проспекте все это, конечно, укладывалось в одну общую идею по очищению неба, но формально — нет, комтранс и подвижной состав ГЭТ к программе отношения не имеет. Что не влияет на сопоставимые успехи: троллейбусную часть процесса как начали с освобождения Казанского собора, так им и закончили.



Сначала заявляли, что ТУАХи поедут по освобожденному от проводов центру города. Но со временем стало понятно, что автономные троллейбусы отправляют на окраины и в новые районы, где не проложена сеть, да так и хотели с самого начала. Сейчас же у Горэлектротранса реализуется программа по модернизации инфраструктуры и подвижного состава. Согласно ей, до 2028 года в Петербург должны приехать почти 600 новых троллейбусов. Даже с учетом того, что порядка 200 из них будут с увеличенным автономным ходом, рассчитывать на массовый обрыв проводов не приходится.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»