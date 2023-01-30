Небо настолько очистилось. В Петербурге заморожена программа по срезанию проводов

Программу «Чистое небо», по которой в регионах демонтировали воздушную паутину линий связи, свернули. В Петербурге дело не пошло дальше Невского проспекта.
Спрашивать об успехах программы бессмысленно примерно с апреля 2022 года. Именно тогда Минцифры разослало письмо о том, что ее действие приостанавливается. В петербургском комитете по информатизации и связи подтвердили, что эта остановка рассчитана на период 2022–2024 годов. «Мероприятия будут возобновлены после снятия ограничений Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — добавили в Смольном.
Проект «Чистое небо» реализуется в нескольких регионах России, его основная идея — освободить воздушное пространство в городах от воздушных линий связи. В Петербурге его обсуждали с 2012 года, о запуске сообщили около 5 лет назад, когда вдоль Невского проспекта за 30 млн проложили волоконно-оптический кабель и сделали 10 поперечных переходов, куда можно убирать провода. После этого началась эпопея с тем, чтобы уговорить операторов освободить небо и уйти под землю — а для начала вообще найти собственников этих «пересечек».
Как поясняет комитет по информатизации и связи, «в данный момент действуют ограничения на поставки основной номенклатуры коммутационного оборудования, техники для ИТ-инфраструктуры и сетей радиодоступа». Напомним, 8 апреля, то есть за десять дней до заморозки «Чистого неба», США смягчили свой пакет санкций и вывели из него ряд позиций, касающихся телекоммуникаций. В то же время очередная порция ограничений от ЕС отсекла госоператоров от оборудования ведущих производителей. Однако то же самое Минцифры буквально в декабре говорило: «Дефицита телеком-оборудования нет, уход компаний не отразится на качестве связи. Операторы будут поэтапно переходить на российское оборудование».
Со стороны все выглядит так, будто проект заморозили на фоне санкций, но отнюдь не только из-за них. По факту и без всяких ограничений дальше Невского проспекта усилия комитета по информатизации так и не распространились: «Построенная на сегодняшний день инфраструктура имеет достаточную емкость и необходимый запас как для работающих в данном районе операторов связи, так и с учетом развития на несколько лет вперед. Перенесены все 430 воздушных кабельных переходов над Невским проспектом от Дворцовой площади до улицы Александра Невского», — говорит ведомство.
Масштабировать этот опыт на другие районы непросто, и дело не в том, чтобы кабель проложить, а в том, чтобы загнать операторов в одну канализацию: «Следует учитывать, что принудительная ликвидация существующих воздушных линий связи невозможна из-за отсутствия нормативно-правовых оснований. Ликвидация волоконно-оптических линий связи с их переносом в другие коммуникации по закону является выносом сетей связи, и мероприятия по выносу таких сетей оплачивает инициатор выноса, в данном случае Санкт‑Петербург». То есть надо заплатить из бюджета, а перед этим уговорить владельца провода. А часто — найти его для начала. Демонтировать оборудование без взаимодействия с собственником — это целая история: оператор может добросовестно платить аренду, и выселять его — значит, обрекать себя на иски. Если же речь именно о «бесхозе» — мертвых проводах, каких полно на городских крышах, то и их убрать можно только после обращения в суд.
Именно поэтому комитет по информатизации еще в 2020 году пытался получить право снимать провода без спроса. Одновременно правила благоустройства предлагалось дополнить прямым запретом на использование фасадов зданий и сооружений «для размещения над улицами, площадями, набережными, территориями зеленых насаждений общего пользования воздушных линий связи». Операторы отреагировали сразу: пригрозили судами, сослались на федеральное законодательство и рассказали о проблемах перехода с воздуха под землю.
Началось неизбежное — рабочие группы, совещания. Была выпущена вторая редакция постановления — вроде бы с учетом мнения бизнеса. Там по-прежнему запрещалось использовать перетяжки между фасадами «при возможности использования имеющихся подземных линейно-кабельных сооружений». Процесс демонтажа для нарушителей был урегулирован так: сначала ему выдается предписание, после чего у человека 90 дней на то, чтобы уйти с дома. По их истечении — уже не спрашивают, включается принудительный режим.
Одна из проблем этих предложений, по словам участников рынка, была в том, что в защищенном положении оставались воздушные линии связи, которые используются для экстренного оповещения населения. Но они же используются для оказания услуг связи, что дает привилегии крупным операторам, которые участвуют в городских программах по видеонаблюдению. Ассоциация телекоммуникационных операторов показала документ антимонопольщикам, и УФАС решило: проект может привести к нарушению закона о защите конкуренции, о чем Смольному сообщили в предостережении. На этом история заканчивается. Как рассказал «Фонтанке» глава ассоциации Алексей Леонтьев, с тех пор тема «Чистого неба», по большому счету, заглохла и в ручном режиме развивается разве что в музейном квартале вокруг Исаакиевского собора. Речь о том, чтобы не бросать пересечки через улицу по кратчайшему пути, а вести провод, если надо, вдоль зданий на одной стороне с крыши на крышу и «переходить дорогу» там, где уже есть линия.
В общественном сознании частью программы является также сматывание троллейбусных проводов — но нет, не является. За смешение жанров ответственно прежнее руководство транспортного блока, которое увязывало с «Чистым небом» закупку троллейбусов с увеличенным автономным ходом (ТУАХ), способных преодолевать несколько километров на собственных аккумуляторах. На Невском проспекте все это, конечно, укладывалось в одну общую идею по очищению неба, но формально — нет, комтранс и подвижной состав ГЭТ к программе отношения не имеет. Что не влияет на сопоставимые успехи: троллейбусную часть процесса как начали с освобождения Казанского собора, так им и закончили.
Сначала заявляли, что ТУАХи поедут по освобожденному от проводов центру города. Но со временем стало понятно, что автономные троллейбусы отправляют на окраины и в новые районы, где не проложена сеть, да так и хотели с самого начала. Сейчас же у Горэлектротранса реализуется программа по модернизации инфраструктуры и подвижного состава. Согласно ей, до 2028 года в Петербург должны приехать почти 600 новых троллейбусов. Даже с учетом того, что порядка 200 из них будут с увеличенным автономным ходом, рассчитывать на массовый обрыв проводов не приходится.
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»