В Минцифры прокомментировали прогноз об ухудшении качества связи в России после ухода Nokia и Ericsson

Уход с российского рынка производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson не отразится на качестве связи в стране. Такой прогноз 21 декабря дали «Интерфаксу» в пресс-службе Минцифры РФ.



В министерстве отметили, что дефицита телеком-оборудования в РФ не наблюдается, операторы будут поэтапно переходить на российские аналоги. По информации Минцифры, операторы «большой четвёрки» уже подписали форвардные контракты на поставку отечественных базовых станций на сумму 100 млрд рублей. Поставки оборудования начнутся с 2025 года.

