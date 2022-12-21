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    В Минцифры прокомментировали прогноз об ухудшении качества связи в России после ухода Nokia и Ericsson

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    Уход с российского рынка производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson не отразится на качестве связи в стране. Такой прогноз 21 декабря дали «Интерфаксу» в пресс-службе Минцифры РФ.

    В министерстве отметили, что дефицита телеком-оборудования в РФ не наблюдается, операторы будут поэтапно переходить на российские аналоги. По информации Минцифры, операторы «большой четвёрки» уже подписали форвардные контракты на поставку отечественных базовых станций на сумму 100 млрд рублей. Поставки оборудования начнутся с 2025 года.

    «Фонтанка» писала, что ранее в среду агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных руководителей телекоммуникационных компаний сообщило, что в ближайшей перспективе, в связи с уходом Nokia и Ericsson, в России может заметно ухудшиться качество мобильной связи и интернета.

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