Reuters: После ухода Nokia и Ericsson в России ухудшаются мобильная связь и интернет

Уход с российского рынка европейских производителей телекоммуникационного оборудования — финской компании Nokia и шведской Ericsson — может нанести ущерб мобильной связи страны и ухудшить общение обычных граждан, сообщает 21 декабря международное агентство новостей Reuters.
По словам высокопоставленных руководителей телекоммуникационных компаний, на которых ссылается агентство, в долгосрочной перспективе российские операторы мобильной связи столкнутся с проблемами обновления программного обеспечения и истощением запчастей на складах. Как следствие, пользователей ждет замедление загрузки данных, частые обрывы вызовов и продолжительные отключения.
В действительности же проблема не так страшна, как кажется. Минфин США вывел телекоммуникационное и интернет-оборудование из-под санкций еще 8 апреля.
В начале ноября Nokia обратилась к американскому регулятору — бюро промышленности и безопасности США — и попросила разрешения завершить заключенные ранее контракты и поставить запчасти для нормального функционирования существующих в РФ сетей в течение трех лет. При этом отмечалось, что, хоть вендор и покинет страну, технической поддержкой продуктов займется отдельная компания. Разрешение было получено в начале декабря.