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    РБК: Nokia получила лицензию для поставки оборудования в Россию

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    6 комментариев

    Финская Nokia получила разрешение от властей США и Финляндии на поставку оборудования в Россию. Об этом в опубликованном 5 декабря интервью изданию РБК сообщил глава «Мегафона» Хачатур Помбухчан.

    По словам собеседника, компания направила четыре обращения за экспортными лицензиями. Два из них — европейским регуляторам, ещё два — американским. Одно из них было одобрено.

    «Они выходят из России, но пытаются сделать это правильно, завершить обязательства по контрактам, получить экспортную лицензию, поставить недостающее оборудование», — заявил Помбухчан.

    Напомним, в ноябре стало известно, что Nokia запросила экспортные лицензии на поставку оборудования в Россию у Бюро промышленности и безопасности США (Bureau of Industry and Security; BIS) и МИД Финляндии. Речь шла о запчастях для нормального функционирования существующих сетей в течение трёх лет. Затем компания в течение года ликвидирует свои российские юрлица и покинет Россию.

    Разрешение от США нужно, так как в 2016 году компания поглотила франко-американского производителя оборудования Alcatel-Lucent. Кроме того, на местные компании зарегистрирована часть патентов. При этом поставки оборудования запланированы из Финляндии, поэтому потребовалась лицензия от властей этого государства.

    После начала спецоперации на Украине США и другие страны запретили высокотехнологичный экспорт в Россию. Крупнейшие мировые производители телекоммуникационного оборудования приостановили поставки в Россию.

    12 апреля Nokia сообщила о полном уходе с рынка. Однако производитель заявил, что собирается поддерживать работу сетей в России.

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    Комментарии 6

    Заливщик голосовых планок05 Дек 2022 в 11:59
    Не нужно нам оборудования для инфраструктуры связи из недружественной страны! :)
    +0−2
    azatoth05 Дек 2022 в 11:58
    Убедительная победа! Всё по плану!
    +1−1
    Алик-105 Дек 2022 в 11:49
    Хозяин, а можно мы будем поставлять в Россию? Ну пожалуйста, а то денег мало…
    +3−7
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