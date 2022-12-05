РБК: Nokia получила лицензию для поставки оборудования в Россию

Финская Nokia получила разрешение от властей США и Финляндии на поставку оборудования в Россию. Об этом в опубликованном 5 декабря интервью изданию РБК сообщил глава «Мегафона» Хачатур Помбухчан.



По словам собеседника, компания направила четыре обращения за экспортными лицензиями. Два из них — европейским регуляторам, ещё два — американским. Одно из них было одобрено.

«Они выходят из России, но пытаются сделать это правильно, завершить обязательства по контрактам, получить экспортную лицензию, поставить недостающее оборудование», — заявил Помбухчан.