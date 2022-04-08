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    Власти США разрешили операции с РФ, связанные с интернет-оборудованием

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    Минфин США принял решение вывести из-под антироссийских санкций транзакции, связанные с телекоммуникационным и интернет-оборудованием, передаёт 8 апреля РИА Новости.

    «Разрешается экспорт, реэкспорт, продажа, поставки напрямую или через другие страны с территории США при участии американского гражданина (где бы он ни находился) услуг, ПО, оборудования или технологий, необходимых для телекоммуникационного обмена в интернете. Последний включает мгновенный обмен сообщениями, видеоконференции, чаты и электронную почту, соцсети, обмен фотографиями, кино и документы, поиск в интернете, блогерскую деятельность и регистрацию доменов», — говорится в сообщении министерства.

    В то же время ведомство внесло в санкционный список 29 российских компаний и несколько физлиц. Это, как уже писала «Фонтанка», восемь членов совета директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) и 28 её дочерних предприятий, в том числе организации из Петербурга, а также «Алроса».

    24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую этим событиям.

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    Комментарии (30)

    Dud
    Ну если евроньюс с ноющими рагулями закрыли, как же мы об их перамогах будем узнавать-то???
    KJB
    Ессно... Без интернета как полосатые кальсоны будут России впаривать=навязывать свои бредовые идеи.
    Alex000
    Там хитро. Ищите OFAC Russia-related General License 25.
    Экспорт-реэкспорт по интернет-телекому действительно разрешается, но только в адрес сущностей, не попадающих под прочие санкционные списки.
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