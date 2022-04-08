Власти США разрешили операции с РФ, связанные с интернет-оборудованием

«Разрешается экспорт, реэкспорт, продажа, поставки напрямую или через другие страны с территории США при участии американского гражданина (где бы он ни находился) услуг, ПО, оборудования или технологий, необходимых для телекоммуникационного обмена в интернете. Последний включает мгновенный обмен сообщениями, видеоконференции, чаты и электронную почту, соцсети, обмен фотографиями, кино и документы, поиск в интернете, блогерскую деятельность и регистрацию доменов», — говорится в сообщении министерства.

В то же время ведомство внесло в санкционный список 29 российских компаний и несколько физлиц. Это, как уже писала «Фонтанка», восемь членов совета директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) и 28 её дочерних предприятий, в том числе организации из Петербурга, а также «Алроса».



24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую этим событиям.

