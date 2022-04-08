США ввели санкции против «Алросы» и «дочек» ОСК, в том числе петербургских

Минфин США объявил о введении нового пакета санкций в отношении восьми членов совета директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) и 28 её дочерних предприятий. В списке много компаний из Петербурга. Об этом 8 апреля сообщает ТАСС.

Минфин США утверждает, что «ОСК — российское государственное предприятие, разрабатывающее и строящее большинство российских кораблей», многие из которых, вероятно, участвуют в спецоперации на Украине.

Под санкции попали Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», Балтийский завод, Судостроительная компания «Северная верфь», Кронштадтский морской завод, Невское проектно-конструкторское бюро, АО «Адмиралтейские верфи», Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», Выборгский судостроительный завод, Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», АО « 10-й ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод», КБ «Вымпел», Средне-Невский судостроительный завод, Центр судоремонта «Звездочка».



Кроме них в список внесены АО «Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро "Онега"», завод «Красное Сормово», Северное производственное объединение «Арктика», АО «Производственное объединение Северное машиностроительное предприятие», ЦКБ «ОСК-Айсберг», конструкторское бюро «Северное ПКБ», ПАО «Пролетарский завод», Хабаровский судостроительный завод, Амурский судостроительный завод, АО «33 Судоремонтный завод», Судостроительный завод «Лотос», «Внешнеэкономическое предприятие "Судоэкспорт"», ООО «Каспийская энергия управление», АО «Светловское предприятие "ЭРА"».

Ещё одна компания, попавшая под санкции, — «Алроса», входящая в тройку мировых лидеров по добыче алмазов (доля добычи в мировом объеме — 25%). Министерство финансов США постановило, что сделки с группой «Алроса» должны быть завершены до 7 мая, а до 7 июня — с Alrosa USA, Inc, её подразделением в США.

Из физических лиц в санкционный список включены председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко, председатель правления и гендиректор Алексей Рахманов, члены совета директоров.

