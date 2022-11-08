РБК: Финская Nokia запросила у США разрешения на поставку продукции в Россию

Финская Nokia запросила у США экспортные лицензии на поставку телекоммуникационного оборудования в Россию. Компания обратилась к американскому регулятору Бюро промышленности и безопасности США (Bureau of Industry and Security; BIS). Об этом 8 ноября сообщает РБК, ссылаясь на источники.

Документы потребовались для выполнения ранее заключенных контрактов. После их завершения вендор покинет страну, а технической поддержкой продуктов будет заниматься отдельная компания.

После начала спецоперации США, ЕС и другие страны ввели санкции в сфере высокотехнологичного экспорта в Россию. Чтобы поставлять подобную продукцию, необходимо получать специальную лицензию.

Один из собеседников издания разъяснил, что решение регулятора из США потребовалось компании, поскольку в 2016 году Nokia поглотила франко-американского производителя оборудования Alcatel-Lucent и часть патентов записана на местные компании. Поскольку оборудование будет поставляться из Финляндии, также потребовался запрос и к финскому регулятору. Речь идёт о поставке запчастей, которые нужны для поддержания работы существующих сетей в течение трёх лет.